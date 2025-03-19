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Ученые объяснили, почему человечество «глупеет»

Financial Times: уровень интеллектуального развития людей снижается с 2010 года
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Freepik

Люди стремительно глупеют, и процесс начался задолго до пандемии — в 2010 году. Такие результаты показало недавнее исследование, основанное на результатах международных тестов PISA (Programme for International Student Assessment). Проблемы с вниманием и аналитическим мышлением проявляются не только у подростков, но и у взрослых людей, передает The Financial Times.

Эксперты указывают, что 25% взрослых в развитых странах не могут решить даже простые математические задачи, а в США этот показатель достигает 35%.

Причиной ученые называют растущую зависимость общества от цифровых технологий и клиповое мышление, при котором человек воспринимает информацию фрагментарно, короткими кусками и яркими образами. С 2015 года у молодых людей все чаще возникают проблемы с концентрацией. Молодежь все чаще заменяет активное глубокое мышление на просмотр ленты социальных сетей.

Особенно заметны проблемы с грамотностью и вычислениями в странах с высоким уровнем дохода. Специалисты связывают это с влиянием смартфонов, быстрого интернета и социальных сетей, которые стимулируют выброс дофамина без значительных усилий. Кроме того, перегрузка информацией из социальных медиа и других источников ведет к систематической усталости, что также ухудшает когнитивные способности.

Ранее ученые выяснили, что гиперскоростная эволюция ДНК сделала человека умнее, но уязвимее.

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