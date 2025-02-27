Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые: гиперскоростная эволюция ДНК сделала человека умнее, но уязвимее

Nature: хромосомы людей развивались в 10 раз быстрее, чем у других млекопитающих
close
Freepik

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что уникальные участки человеческих хромосом, известные как области ускоренной эволюции человека (HAR), развивались в 10 раз быстрее, чем у других млекопитающих. Эти изменения позволили нашим нейронам формировать более сложные связи, что стало основой для развития языка, цивилизации и высших когнитивных функций. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Используя искусственные нейроны человека и шимпанзе, ученые выяснили, что HAR играют ключевую роль в формировании множества нейритов — отростков, необходимых для передачи сигналов в мозге. Когда HAR человека внедрили в нейроны шимпанзе, те начали развивать больше нейритов, что подтвердило их важность для сложности нейронных сетей.

«Больше нейритов означает более сложные нейронные сети, которые поддерживают наши когнитивные способности. Но сбои в этом процессе могут привести к расстройствам развития мозга», — объяснил ведущий автор исследования, профессор Инь Шень.

Открытие не только проливает свет на эволюцию человеческого интеллекта, но и поднимает важные вопросы о балансе между преимуществами и рисками ускоренной эволюции.

Ранее ученые нашли ключ к происхождению человеческой речи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами