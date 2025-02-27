Ученые: гиперскоростная эволюция ДНК сделала человека умнее, но уязвимее

Nature: хромосомы людей развивались в 10 раз быстрее, чем у других млекопитающих

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что уникальные участки человеческих хромосом, известные как области ускоренной эволюции человека (HAR), развивались в 10 раз быстрее, чем у других млекопитающих. Эти изменения позволили нашим нейронам формировать более сложные связи, что стало основой для развития языка, цивилизации и высших когнитивных функций. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Используя искусственные нейроны человека и шимпанзе, ученые выяснили, что HAR играют ключевую роль в формировании множества нейритов — отростков, необходимых для передачи сигналов в мозге. Когда HAR человека внедрили в нейроны шимпанзе, те начали развивать больше нейритов, что подтвердило их важность для сложности нейронных сетей.

«Больше нейритов означает более сложные нейронные сети, которые поддерживают наши когнитивные способности. Но сбои в этом процессе могут привести к расстройствам развития мозга», — объяснил ведущий автор исследования, профессор Инь Шень.

Открытие не только проливает свет на эволюцию человеческого интеллекта, но и поднимает важные вопросы о балансе между преимуществами и рисками ускоренной эволюции.

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