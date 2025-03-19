Ученые добились прорыва в изучении обоняния собак

Израильские ученые из Университета Бар-Илан разработали инновационный метод изучения мозговой активности собак во время обоняния. Используя лазерные технологии и камеры высокого разрешения, они смогли дистанционно отслеживать активность ключевых областей мозга, таких как обонятельная луковица, гиппокамп и миндалевидное тело. Результаты исследования, опубликованного в журнале Journal of Biophotonics (JBP).

В эксперименте участвовали собаки разных пород, которым предлагали четыре запаха: чеснок, ментол, алкоголь и марихуану. Анализ данных с помощью алгоритмов машинного обучения показал, что миндалевидное тело играет ключевую роль в дифференциации запахов, связывая их с эмоциональными и памятными реакциями.

«Мы смогли оптически зафиксировать активность мозга собак, не используя инвазивные методы, такие как фМРТ или ЭЭГ. Это открывает новые возможности для изучения их обонятельных способностей в реальных условиях», — отметил профессор Зеев Залевски, ведущий автор исследования.

Собаки обладают исключительной обонятельной системой, которая позволяет им различать даже слабые запахи. Новый метод может революционизировать использование собак в таких областях, как обнаружение наркотиков, медицинская диагностика и поисково-спасательные операции.

Следующим шагом станет разработка портативного устройства с Wi-Fi, которое можно будет закрепить на голове собаки для мониторинга ее реакций в режиме реального времени.

Этот прорыв не только углубит понимание того, как собаки воспринимают мир, но и укрепит связь между людьми и их четвероногими помощниками.

Ранее ученые выяснили, что обоняние собак превосходит чуткость любых существующих детекторов.