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Найдены белки, помогающие доставлять лекарства от рака в организм

PNAS: белки BeeR могут служить капсулами для доставки лекарств от рака в организм
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Ученые из Вашингтонского университета установили, что белки BeeR могут послужить натуральными «капсулами» для доставки противораковых препаратов в организм. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Белок под названием BeeR выполняет функцию, аналогичную функции актина – наиболее распространенного белка в большинстве клеток человека. В присутствии химического вещества, называемого АТФ, молекулы актина могут соединяться вместе в длинные спиральные цепи, известные как нити. Нити находятся во внешней мембране клеток и выполняют множество важных функций, в том числе помогают клеткам сохранять свою форму, делиться и перемещаться.

При изучении BeeR исследователи обнаружили одно поразительное отличие от других белков, похожих на актин, — его структуру. Используя современные криоэлектронные микроскопы, исследователи обнаружили, что вместо привычных нитей BeeR образует жесткие трубки с полостью в центре. Этот удивительный механизм, по мнению ученых, может стать основой для создания белковых наночастиц, которые смогут целенаправленно доставлять противораковые препараты в области опухолей.

«Структуры BeeR имеют в центре полость, достаточную для размещения молекул лекарств. Мы можем контролировать их сборку и разборку с помощью АТФ, что предоставляет простой способ доставки и высвобождения препаратов в нужное место», — отметил доктор Жюльен Бержерон, старший преподаватель Центра клеточной и молекулярной биофизики Рэндалла при Королевском колледже Лондона.

Ранее был найден новый способ «избавиться» от опасного рака мозга.

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