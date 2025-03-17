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Найден новый способ «избавиться» от опасного рака мозга

JCI: подавление белка ZNF638 повышает эффективность лечения глиобластомы
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Depositphotos

Ученые из Комплексного онкологического центра Сильвестра установили, что подавление белка ZNF638 может вызвать особый противовирусный иммунный ответ, повышая эффективность лечения глиобластомы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Глиобластома — самый часто встречающийся тип опухоли головного мозга у взрослых. Несмотря на распространенность этого вида рака, за последние два десятилетия результаты его лечения практически не улучшились. 

Глиобластома также плохо поддается лечению ингибиторами контрольных точек (ИКТ). Эти иммуноонкологические препараты нацелены на белки, которые обычно ослабляют иммунный ответ. Такие лекарства произвели революцию в лечении многих видов рака, но их эффективность при лечении глиобластомы ограничена из-за сильно иммуносупрессивной среды опухоли.

В связи с тем, что глиобластому сложно устранить напрямую, ученые решили «задействовать хитрость». Они сосредоточились на вирусной мимикрии — передовом методе лечения рака, который «заставляет» организм думать, что опухоль заражена вирусом, и вызвать иммунный ответ. 

Ученые обратились к ZNF638, ключевому регулятору группы белков, которые подавляют ретровирусы. Исследователи обнаружили, что у пациентов с низкой экспрессией ZNF638 наблюдались более высокие показатели выживаемости при терапии ИКТ. Лабораторные эксперименты также показали, что в опухолях с низким уровнем ZNF638 было больше иммунных клеток.

Вооружившись этими результатами, ученые заблокировали работу ZNF638 у мышей с глиобластомой.  Сочетание воздействия на ZNF638 с терапией ингибиторами иммунных контрольных точек значительно замедлило рост опухоли и улучшило показатели выживаемости.

Многообещающие результаты указывают на то, что ZNF638 может в будущем стать биомаркером, позволяющим составлять индивидуальные планы лечения. Также ученые отметили, что воздействие на этот белок позволит эффективно использовать ИКТ для лечения большего числа пациентов.

Ранее ученые выяснили, что у пожарных повышен риск развития рака мозга.

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