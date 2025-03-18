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Через вяленую рыбу можно заразиться паразитическими червями, предупредил врач

Врач Шаповалов: через вяленую рыбу можно заразиться лентецом или описторхозом

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Ingram Images/Global Look Press

Вяленая рыба может быть источником опасных для здоровья паразитов, в числе которых червь лентец и возбудитель кишечного описторхоза — кошачья двуустка. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Евгений Шаповалов.

«Чаще всего в продаже можно встретить речную рыбу — леща, окуня, плотву, судака. Пресноводные виды рыб часто оказываются причиной заражения различными паразитарными инфекциями. Например, они могут быть носителями широкого лентеца — опасного паразита, который поражает органы пищеварительной системы и может спровоцировать кишечную непроходимость. Другое частое последствие заражения — выраженный дефицит витамина B12. Находясь в организме человека, лентец мешает нормальному усвоению этого вещества, что со временем приводит к развитию анемии и неврологических нарушений», — отметил доктор.

Речная рыба также может привести к описторхозу — заболеванию, вызываемому кошачьей двуусткой. По словам врача, этот паразит атакует печень, желчевыводящие протоки, желчный пузырь и поджелудочную железу. Без своевременного лечения описторхоз способен спровоцировать цирроз печени и повысить риски онкологических заболеваний.

«Чтобы снизить риски заражения, важно неукоснительно соблюдать технологию вяления. Например, для уничтожения паразитов рыбу предварительно необходимо проморозить при очень низких температурах, желательно — не в обычной морозилке, а в промышленных морозильных камерах. В качестве альтернативы заморозке можно использовать посол в растворе соли определенной концентрации, но и у этого процесса есть масса нюансов. Проблема в том, что производители и любители домашней вялки нередко игнорируют эти правила. Особенно это касается продукции, купленной «с рук», на рынках, у частных рыбаков или в маленьких лавках», — заключил врач.

Ранее врач назвал симптомы синдрома «пальца на спусковом крючке».

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