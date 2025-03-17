Названы симптомы синдрома «пальца на спусковом крючке»

Ощущение «заедания» или щелчков при сгибании или разгибании пальца может указывать на развитие синдрома триггерного пальца, или, как еще говорят, «пальца на спусковом крючке», рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

«Синдром триггерного пальца, или теносиновит, представляет собой воспаление сухожилий, отвечающих за движение пальцев. Это приводит к затруднениям в сгибании и разгибании пальцев, а также может вызывать боль и дискомфорт. Он характеризуется ситуацией, когда палец «защелкивается» или «застревает» в согнутом положении, а затем внезапно выпрямляется, как спущенная пружина. Наиболее часто это заболевание касается большого, безымянного и среднего пальцев», — объяснил врач.

Также синдром характеризуется болью в области основания пальца или ладони, которая может усиливаться при движении, трудностью с полным разгибанием пальца. В некоторых случаях может наблюдаться припухлость вокруг сустава, а также усталость и дискомфорт при использовании пальца в повседневных действиях.

«Синдром триггерного пальца может развиваться по разным причинам. Повторяющиеся движения или перенапряжение, например, при выполнении однотипной работы или деятельности, могут вызывать микротравмы сухожилий и воспалительные процессы. Кроме того, некоторые люди могут иметь предрасположенность по таким причинам, как анатомия их пальцев или снижение пространственного размещения сухожилий. Некоторые состояния, такие как диабет, артрит и гипотиреоз, могут повышать риск развития синдрома триггерного пальца», — рассказал доктор.

Лечение синдрома триггерного пальца может включать отдых от деятельности, которая вызывает симптомы, холодные компрессы для уменьшения воспаления, применение противовоспалительных препаратов, специальные упражнения или техники, направленные на улучшение гибкости и уменьшение симптомов, и другие методики.

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