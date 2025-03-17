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Названы симптомы синдрома «пальца на спусковом крючке»

Врач Шелепов: щелчки при сгибании пальцев указывают на синдром триггерного пальца

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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Ощущение «заедания» или щелчков при сгибании или разгибании пальца может указывать на развитие синдрома триггерного пальца, или, как еще говорят, «пальца на спусковом крючке», рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

«Синдром триггерного пальца, или теносиновит, представляет собой воспаление сухожилий, отвечающих за движение пальцев. Это приводит к затруднениям в сгибании и разгибании пальцев, а также может вызывать боль и дискомфорт. Он характеризуется ситуацией, когда палец «защелкивается» или «застревает» в согнутом положении, а затем внезапно выпрямляется, как спущенная пружина. Наиболее часто это заболевание касается большого, безымянного и среднего пальцев», — объяснил врач.

Также синдром характеризуется болью в области основания пальца или ладони, которая может усиливаться при движении, трудностью с полным разгибанием пальца. В некоторых случаях может наблюдаться припухлость вокруг сустава, а также усталость и дискомфорт при использовании пальца в повседневных действиях.

«Синдром триггерного пальца может развиваться по разным причинам. Повторяющиеся движения или перенапряжение, например, при выполнении однотипной работы или деятельности, могут вызывать микротравмы сухожилий и воспалительные процессы. Кроме того, некоторые люди могут иметь предрасположенность по таким причинам, как анатомия их пальцев или снижение пространственного размещения сухожилий. Некоторые состояния, такие как диабет, артрит и гипотиреоз, могут повышать риск развития синдрома триггерного пальца», — рассказал доктор.

Лечение синдрома триггерного пальца может включать отдых от деятельности, которая вызывает симптомы, холодные компрессы для уменьшения воспаления, применение противовоспалительных препаратов, специальные упражнения или техники, направленные на улучшение гибкости и уменьшение симптомов, и другие методики.

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