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У пожарных повышен риск развития рака мозга, выяснили ученые

Cancer: у пожарных повышен риск рака мозга из-за мутаций в ДНК
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Cineberg/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Йельского и Калифорнийского университетов установили, что воздействие химических веществ повышает риск развития распространенного типа рака мозга из-за генетических мутаций у пожарных. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

В исследовании приняли участие 35 добровольцев с глиомой — наиболее распространенным типом злокачественной опухоли головного мозга. Из всех участников 17 ранее работали пожарными, а другие 18 были представителями других профессий. Исследователи взяли у участников образцы биоматериала для лабораторного анализа — поиска связанных с раком генетических мутаций.

Ученые объяснили, что генетические мутации могут образовывать паттерн, или «подпись», которая свидетельствует о воздействии различных химических веществ. Исследователи проанализировали мутационные подписи, связанные с галоалканами, используемыми в антипиренах (компонентах для обеспечения огнезащиты), огнетушителях, хладагентах (рабочем веществе холодильных машин) и другом оборудовании.

Результаты показали, что у пожарных с глиомой чаще встречались нежелательные изменения в ДНК, связанные с галогеналканами. Они используются для приготовления фреонов — охлаждающих жидкостей, и при борьбе с огнем. Такая мутационная сигнатура также чаще встречалась у тех, кто подвергался воздействию этих веществ на работе, например, при покраске автомобилей и техническом обслуживании машин.

«Выявление воздействия таких мутагенных факторов важно для разработки стратегий общественного здравоохранения и выявления профессиональных рисков, которых можно избежать», — объяснили исследователи.

Ранее были названы скрытые признаки рака яичников.

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