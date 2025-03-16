Ученые рассчитали точную дату конца света на Земле

Университет Тохо: конец света будет через 1 млрд лет из-за нехватки воздуха

Конец света на Земле может произойти через 1 млрд лет из-за нехватки воздуха, пишут исследователи из NASA и Университета Тохо в Японии, основываясь на математических расчетах.

Согласно исследованиям ученых, Солнце будет постепенно расширяться, из-за чего повышение температуры может изменить состав атмосферы на Земле и уменьшить количество кислорода.

По оценкам специалистов, это может произойти в 1 000 002 021 году. Однако помочь избежать подобного сценария событий может технический прогресс.

До этого немецкие ученые из Института астрономии Макса Планка представили самую подробную на сегодня трехмерную карту космической пыли в нашей галактике. Это поможет астрономам точнее интерпретировать наблюдения далеких звезд и понять роль пыли в звездообразовании и эволюции галактик.

Космическая пыль влияет на наблюдения, делая звезды более тусклыми и красноватыми.

Ранее ученые выяснили, что облако пыли из созвездия Ориона охладило Землю миллионы лет назад.