Облако пыли из созвездия Ориона резко охладило Землю миллионы лет назад, узнали ученые

A&A: 14 млн лет назад Земля прошла сквозь газопылевой шлейф в созвездии Ориона

Международная группа астрономов под руководством австрийских ученых из Венского университета обнаружила, что около 14 млн лет назад Солнечная система пересекла звездообразующий комплекс Ориона, часть галактической структуры, известной как Волна Рэдклиффа. Это событие могло сжать гелиосферу — защитный пузырь вокруг Солнечной системы — и увеличить приток межзвездной пыли, что потенциально повлияло на климат Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Солнечная система, двигаясь вокруг центра Млечного Пути, прошла через плотную область газа и пыли в созвездии Ориона. Это событие, произошедшее между 18,2 и 11,5 млн лет назад (наиболее вероятно — 14,8–12,4 млн лет назад), совпало с климатическим переходом среднего миоцена, когда на Земле произошло значительное похолодание.

«Представьте, что Солнечная система — это корабль, плывущий через различные условия в космическом море. Мы столкнулись с областью повышенной плотности газа и пыли», — объяснил ведущий автор исследования Эфрем Макони.

Увеличение количества межзвездной пыли могло проникнуть в атмосферу Земли, оставив следы в геологических записях. Хотя современные технологии пока не могут обнаружить эти следы, будущие исследования могут подтвердить эту гипотезу.

Ученые планируют изучить, как другие галактические среды влияли на Солнечную систему и Землю.

Ранее стало известно, что наша планета проходила через межзвездные облака 7 млн и 2 млн лет назад.