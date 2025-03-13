Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Ученые разгадали многолетнюю тайну болезни Паркинсона

Science: раскрыта структура ключевого белка для болезни Паркинсона
close
WEHI

Исследователи из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл сделали крупный шаг в борьбе с болезнью Паркинсона, решив загадку, остававшуюся неразгаданной более 20 лет. Впервые удалось определить структуру человеческого белка PINK1, связанного с развитием этого нейродегенеративного заболевания. Работа опубликована в журнале Science.

PINK1 — это белок, связанный с болезнью Паркинсона, самой быстрорастущей нейродегенеративной патологией в мире.

Митохондрии играют ключевую роль в выработке энергии в клетках.

В нормальных условиях PINK1 собирается на поверхности поврежденных митохондрий и помечает их с помощью небольшого белка убиквитина, сигнализируя о необходимости их удаления. При мутациях в PINK1 этот процесс нарушается, что приводит к накоплению токсинов и гибели клеток мозга — одного из главных факторов развития болезни Паркинсона.

Один из характерных признаков болезни Паркинсона — это гибель клеток мозга. В организме человека каждую минуту погибает и заменяется около 50 миллионов клеток, но клетки мозга восстанавливаются крайне медленно. Когда митохондрии повреждаются, они перестают вырабатывать энергию и начинают выделять токсины, что губительно сказывается на клетках мозга.

В здоровом организме поврежденные митохондрии удаляются в особом процессе. Однако при мутации в PINK1 этот механизм нарушается, и поврежденные митохондрии остаются в клетках, вызывая их гибель.

По словам ведущего автора исследования, доктора Сильви Каллегари, PINK1 работает в четыре этапа: сначала он распознает повреждения митохондрий, затем прикрепляется к ним, после чего помечает белок убиквитин, который запускает процесс утилизации поврежденной митохондрии через белок паркин.

«Мы впервые увидели человеческий PINK1 на поверхности поврежденной митохондрии. Теперь мы также понимаем, как мутации в PINK1, связанные с болезнью Паркинсона, влияют на этот процесс», — отметила доктор Каллегари.

Открытие структуры PINK1 дает надежду на создание новых лекарств, которые смогут замедлить или остановить прогрессирование болезни. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут разработать препараты для людей с мутацией в PINK1, открывая новую эру в лечении болезни Паркинсона.

Ранее был найден препарат для ускорения восстановления после травм спинного мозга.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами