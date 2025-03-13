Найден препарат для ускорения восстановления после травм спинного мозга

Исследователи из Йокогамского городского университета и Токийского института медицинских наук обнаружили, что препарат эдонерпик малеат ускоряет восстановление моторных функций после травм спинного мозга. Работа опубликована в журнале Brain Communications (BC).

В эксперименте с приматами команда под руководством профессора Такаи Такахаши и доктора Юкио Нишимуры изучала влияние эдонерпик малеата на восстановление движений после частичной травмы шейного отдела спинного мозга. До травмы обезьяны были обучены захватывать еду передними конечностями. После травмы они утратили эту способность, однако прием препарата в сочетании с реабилитацией помог восстановить контроль над движениями, особенно в области кисти.

Профессор Такахаши объясняет, что препарат стимулирует нейропластичность — способность мозга к перестройке после травмы. Эдонерпик малеат способствует перемещению AMPA-рецепторов — белков, участвующих в передаче сигналов между нейронами — в зоны моторного контроля. Это усиливает связь между мозгом и мышцами, помогая восстанавливать движения.

Эффект подтвердился при помощи электрической стимуляции коры головного мозга: прием эдонерпик малеата расширил области коры, отвечающие за контроль движений верхних конечностей. Это указывает на то, что препарат помогает мозгу адаптироваться к повреждению, усиливая существующие нервные связи, а не формируя новые.

По словам профессора Такахаши, эти результаты открывают путь к применению эдонерпик малеата в реабилитации пациентов с травмами спинного мозга, что может значительно улучшить их шансы на восстановление.

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