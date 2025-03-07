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SpaceX вновь постигла неудача со Starship

SpaceX потеряла связь со Starship во время восьмого испытательного полета

Восьмой запуск корабля Starship закончился провалом, несмотря на успешное возвращение на стартовый стол первой ступени ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе компании SpaceX в социальной сети X.

«Мы можем подтвердить, что потеряли связь с кораблем. К сожалению, это случилось и в прошлый раз, так что мы знаем, что делать», — заявили в SpaceX.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как обломки корабля Starship массово горят в верхних слоях атмосферы, похожие на метеоритный дождь. Из-за падения обломков в районе запуска местные аэропорты получили предупреждения и приказы оставить самолеты на земле до отмены прошлых распоряжений.

До этого запланированный на вторник восьмой тестовый запуск многоразового космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy, предназначенных для лунных миссий, был отменен за 40 минут до старта.

Система Starship, разрабатываемая SpaceX для пилотируемых полетов на Луну, выдержала семь предыдущих испытательных запусков. Четыре из них, проведенные в прошлом году, завершились успешно. Однако последний запуск 17 января закончился неудачей: вторая ступень не достигла орбиты, а сам Starship разрушился после отделения от ракеты-носителя.

Ранее SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя.

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