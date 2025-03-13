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Как подобрать правильную обувь для бега, рассказал травматолог

Врач Казаков: семь правил помогут подобрать правильные кроссовки для бега

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Важно правильно подобрать беговую обувь, чтобы свести к минимуму риск получения различных травм при занятии бегом. Так, при выборе кроссовок нужно учитывать семь правил, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Кирилл Казаков.

«Так, кроссовки могут отличаться по пронации, это постановка стопы на плоскостную поверхность во время движения. Неправильный подбор обуви может привести, например, к гиперпронации, при которой происходит изменение опоры стопы. Тогда у бегуна возможно возникновение длительной и ноющей боли в стопе и в области голеностопного сустава, которая будет усиливаться при физической активности и под конец дня. Возможно образование натоптышей и мозолей. Гиперпронацию можно обнаружить и по характеру износа обуви, например, область пятки может изнашиваться быстрее. Если Вы заметили вышеперечисленные изменения, стоит обратиться к травматологу, так как надо обследовать стопы на плоскостопие», — отметил доктор.

Второе правило: выбирать кроссовки с зоной распределения амортизации, которая нужна для правильного распределения ударной нагрузки при беге и распределению веса бегуна по всей поверхности стопы. Обувь без амортизации может привести к дополнительной нагрузке на суставы и мышцы, это ведет к серьезным заболеваниям связочного аппарата, суставов и позвоночника.

«Третье — выбрать обувь с правильным протектором. Он выбирается в зависимости от условий и покрытия поверхностей для бега. Игнорирование типа протектора при подборе кроссовок повышается риск падения и получения различных видов травм. Четвертое правило касается стелек. Предпочтительнее иметь съемные стельки, так как они изнашиваются быстрее, что может приносить дискомфорт. Существуют стельки, которые выполнены из пористых материалов и способны «запоминать» анатомическую форму стопы, а также ортопедические и индивидуальные стельки. Предпочтительнее индивидуальные стельки», — объяснил врач.

Пятое правило — всегда выбирайте кроссовки со шнурками. Они обеспечивают лучшую фиксацию стопы, позволяют регулировать степень шнуровки.

«Шестое правило: выбирать кроссовки с фиксацией в области голеностопного сустава, что минимизирует получение дополнительных травм. И наконец: подбирайте кроссовки по своему размеру. Чтобы убедиться в комфортности, обязательно их стоит примерять и желательно сделать несколько шагов, кроссовки должны чувствоваться удобно с первых шагов», — заключил доктор.

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