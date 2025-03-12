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Назван тип аккумулятора, который выдерживает максимальную и минимальную температуру

Глава Ippon: натрий-ионные аккумуляторы выдерживают температуру выше 40 градусов
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Натрий-ионные аккумуляторы — это аккумуляторы, которые могут работать наиболее эффективно при максимальной и минимальной температуре, — рассказал «Газете.Ru» генеральный менеджер компании — производителя аккумуляторов и бесперебойных систем Ippon Михаил Вазисов.

«Натрий-ионные батареи могут работать при температуре выше 40 градусов на протяжении определенного количества времени. Если аккумулятор перегревается, то происходит так называемое размыкание контактов, то есть система не дает ему дестабилизироваться и загореться, как это бывает в литий-ионных батареях. Плюс технологии в том, что это — абсолютная пожаробезопасность», — объяснил Михаил Вазисов.

Кроме натрий- и литий-ионных батарей существуют и свинцово-кислотные, они не воспламеняются при таких высоких температурах, но начинают работать с минимальной эффективностью. Со временем это приводит к деградации батареи.

«Натрий-ионные батареи также могут работать и при минус 20 градусах. При этой температуре обеспечивается стабильная работа, в том числе зарядка и перезарядка батареи, что очень важно. Свинцово-кислотные батареи быстро отдают заряд при такой температуре и «умирают», а литий очень сложно перезаряжать, эффективность такой технологии падает. С натрием никаких проблем нет. То есть можно сказать, что натрий-ионные аккумуляторы — это аккумуляторы, которые могут работать наиболее эффективно при максимальной и минимальной температуре», — заключил генеральный менеджер Ippon.

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