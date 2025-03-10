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Найдена пещерная рыба, которая все еще эволюционирует

ZoosysEvo: найдена золотая рыба без чешуи, которая все еще эволюционирует
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Xiao et al., Zoosystematics and Evolution, 2025 (CC BY 4.0); modified by IFLScience

Ученые из Юньнаньского университета нашли новый вид позолоченной рыбы в пещерах китайской провинции Гуйчжоу. Животное обладает большими глазами, которые не нужны для выживания в темноте. Результаты работы опубликованы в журнале Zoosystematics and Evolution (ZoosysEvo).

Новый вид был назван золотистополосой рыбой Синжэнь (Sinocyclocheilus xingrenensis) в честь близлежащего города. Специалисты отделили новую рыбу от других представителей рода Sinocyclocheilus, обитающих в пещерах карстовых ландшафтов юго-западного Китая, по ее ДНК и внешнему виду. Золотистополосая рыба отличается количеством лучей на плавниках и меньшими размерами.

Новый вид также обладает необычными особенностями: она лишена чешуи, что типично для пещерных обитателей. Но в отличие от других представителей спелеофауны, Sinocyclocheilus xingrenensis обладает огромными глазами, которыми, судя по всему, она не пользуется в условиях темноты. Ученые объяснили, что у большинства пещерных рыб глаза либо сильно редуцированы, либо вовсе отсутствуют.

Ученые предполагают, что рыба Sinocyclocheilus xingrenensis недавно адаптировалась к жизни в пещере и продолжает эволюционировать. Генетическое исследование показало, что потеря чешуи в этом роде произошла относительно недавно, вероятно, в Плейстоцене — геологическом периоде, который продолжался от 2,6 млн до 11 тысяч лет назад.

Новый вид также может оказаться под угрозой вымирания. Его среда обитания расположена в центре деревни, что делает вид уязвимым к антропогенному воздействию. С учетом возможной урбанизации в районе повышается риск деградации среды обитания рыбы.

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