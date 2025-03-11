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Американский телескоп будет изучать на орбите первые мгновения Вселенной

NASA: космическая обсерватория SPHEREx стартует на орбиту 11 марта
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NASA/ESA/CSA

Американская космическая обсерватория SPHEREx, которая предназначена для исследования Вселенной в первые мгновения ее возникновения, во вторник, 11 марта, стартует на орбиту. Об этом сообщает NASA.

Ожидается, что аппарат соберет информацию на так называемый инфляционный момент, когда в первые мгновения после Большого взрыва Вселенная претерпела практически моментальное экспоненциальное расширение.

Также утверждается, что SPHEREx будет составлять карту Вселенной, собирая данные в оптическом и инфракрасном свете. Миссия обсерватории продлится 2,5 года, за это время аппарат создаст первую инфракрасную 3D-карту Вселенной.

Также сообщалось, что SPHEREx сосредоточится на трех ключевых задачах: изучение первых мгновений Вселенной после Большого взрыва, подсчет всего света, когда-либо испущенного галактиками, а также поиск воды и других жизненно важных элементов в Млечном Пути.

NASA отмечает, что благодаря анализу спектра света, который поступает из космоса, SPHEREx сможет не только измерять расстояния до далеких объектов, но и изучать их химический состав.

Ранее астрономы обнаружили одну из самых массивных черных дыр во Вселенной.

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