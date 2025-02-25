Астрономы обнаружили одну из самых массивных черных дыр во Вселенной

Международная группа ученых обнаружила ультра-массивную черную дыру, масса которой составляет 36 миллиардов солнц, в центре галактики, находящейся в гравитационной линзе, известной как Космическая подкова. Это одна из самых крупных черных дыр, когда-либо найденных в истории. Препринт работы опубликован на портале arxiv.

Космическая подкова находится на расстоянии 5,5 миллиарда световых лет от Земли. Свет далеких галактик проходит через массивную галактику на переднем плане, создавая эффект линзирования, предсказанный Эйнштейном. Это позволяет ученым изучать объекты, которые иначе были бы недоступны для наблюдения.

Новое исследование ученых показало, что черная дыра в галактике LRG 3-757 значительно отличается от типичной зависимости между массой сверхмассивных черных дыр и скоростью движения звезд в галактиках, где они расположены. Это открытие может дать нам представление о том, как уникальные свойства таких гигантских объектов влияют на их эволюцию.

Исследователи предполагают, что столь высокая масса черной дыры могла быть результатом древних слияний галактик или активного роста в ранней Вселенной. Будущие миссии, такие как Euclid и Extremely Large Telescope, помогут раскрыть тайны самых массивных черных дыр и их роли в формировании галактик.

Ранее ученые выяснили, откуда черные дыры берут энергию.