Новая миссия NASA создаст самую красочную 3D-карту неба

28 февраля NASA отправит в космос новый космический телескоп SPHEREx, который за два года создаст самую детализированную и красочную 3D-карту неба. Он просканирует весь небосвод четыре раза, фиксируя каждую точку в 102 инфракрасных цветах – это беспрецедентный уровень детализации для подобных карт. Работа опубликована в журнале NASA.

SPHEREx сосредоточится на трех ключевых задачах: изучение первых мгновений Вселенной после Большого взрыва, подсчет всего света, когда-либо испущенного галактиками и поиск воды и других жизненно важных элементов в Млечном Пути. Благодаря анализу спектра света, поступающего из космоса, SPHEREx сможет не только измерять расстояния до далеких объектов, но и изучать их химический состав.

Итогом миссии станет грандиозная 3D-карта, содержащая расположение 450 миллионов галактик. Это поможет ученым протестировать гипотезы о космической инфляции – периоде, когда Вселенная расширилась в триллионы раз за доли секунды после Большого взрыва. Если распределение галактик окажется равномерным, это подтвердит простые модели инфляции. Если же будут обнаружены отклонения, это укажет на влияние неизвестных частиц или полей.

SPHEREx также поможет в поиске жизни, изучая молекулярные облака, в которых формируются звезды и планеты. Анализируя, как свет проходит через эти облака, телескоп сможет обнаружить следы воды, углекислого газа, угарного газа и других веществ, необходимых для зарождения жизни.

Даже после завершения миссии данные SPHEREx останутся ценным источником для ученых. Телескоп может работать в связке с телескопом Джеймс Уэбб, который обладает более узким, но детализированным обзором. Если SPHEREx найдет интересные регионы, Джеймс Уэбб сможет изучить их более подробно.

По мнению исследователей, эта миссия обещает дать ответы на фундаментальные вопросы о происхождении Вселенной, эволюции галактик и шансах на существование жизни за пределами Земли.

Ранее астрономы обнаружили одну из самых массивных черных дыр во Вселенной.