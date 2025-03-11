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Ученые раскрыли, когда и где человек впервые одомашнил авокадо

PNAS: люди начали культивировать авокадо 7500 лет назад на территории Гондураса
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BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Группа американских антропологов и биологов-эволюционистов из Смитсоновского института и еще нескольких университетов нашли доказательства того, что люди одомашнили авокадо еще 7500 лет назад на территории современного Гондураса. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Авокадо произрастает на тропических вечнозеленых деревьях в Южной и Центральной Америке, а также в Мексике. Считается, что этот фрукт появился около 400 тыс. лет назад, а затем разделился на три вида.

На протяжении большей части своей истории семена авокадо распространялись крупными животными (мегафауной). Однако после вымирания мегафауны в конце плейстоцена популяция авокадо резко сократилась. Люди, начавшие использовать авокадо в пищу, вероятно, спасли его от исчезновения.

Исследователи проанализировали 1725 окаменелых образцов авокадо, найденных на месте раскопок в скальном убежище Эль-Хиганте в Гондурасе. Среди них 56 образцов удалось точно датировать, что позволило проследить изменения в плодах за последние 11 тыс. лет.

Ученые обнаружили, что кожура авокадо со временем становилась толще, а размер семян увеличился. Эти изменения указывают на процесс одомашнивания: люди отбирали плоды с более крупными семенами и толстой кожурой, которые были удобнее для хранения и транспортировки.

Специалисты пришли к выводу, что одомашнивание авокадо началось примерно 7565–7265 лет назад. Это делает авокадо одной из самых ранних культур, одомашненных человеком, на тысячи лет опережая такие растения, как кукуруза.

Сначала люди ухаживали за дикими деревьями, отбирая плоды с наиболее желательными признаками. Со временем они начали высаживать семена таких плодов, что привело к появлению культурных сортов авокадо.

Исследование не только раскрывает историю авокадо, но и подчеркивает важность взаимодействия человека с окружающей средой.

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