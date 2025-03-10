Ученые раскрыли тайну появления домашних кошек в древнем Китае

Science: первые кошки могли попасть в Китай 1400 лет назад по Шелковому пути

Международная группа ученых из США, Великобритании и других стран раскрыла тайну появления в Китае первых домашних кошек. Согласно анализу ДНК, питомцев завезли в Поднебесную торговцы Шелкового пути. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Современные домашние кошки (Felis catus) произошли от африканских диких кошек (Felis silvestris lybica). Ранее считалось, что кошки были одомашнены на Ближнем Востоке около 10 тыс. лет назад, а затем распространились в Европу примерно 3000 лет назад.

Новое исследование показывает, что в Китай кошки попали значительно позже — в эпоху расцвета Шелкового пути (500–800 годы нашей эры).

Команда проанализировала 22 кошачьих останка из 14 археологических памятников в Китае, охватывающих период около 5000 лет. Секвенирование ДНК показало, что 14 из этих костей принадлежали домашним кошкам.

Самые древние останки домашних кошек, обнаруженные в городе Тунвань (провинция Шэньси), датируются 730 годом нашей эры.

Генетическая подпись этих кошек, известная как клад IV-B, совпадает с данными о кошке, жившей в Казахстане между 775 и 940 годами нашей эры. Это подтверждает гипотезу, что кошки попали в Китай через Шелковый путь.

Анализ ДНК также показал, что первые домашние кошки в Китае, вероятно, были белыми или имели тигровые полоски с белыми пятнами. Например, кот из Тунваня был здоровым самцом с длинным хвостом и короткой белой шерстью. Интересно, что и сегодня в Восточной Азии доля белых кошек выше, чем в других регионах мира.

Изначально кошки были редкими и дорогими питомцами, которых дарили представителям элиты. Их загадочное поведение — сочетание отчужденности и ласки — делало их особенно привлекательными.

Со временем кошки стали настолько популярны, что их включили в китайскую народную религию. Древние китайцы даже проводили особые ритуалы, когда приводили кошку в дом, считая ее почетным гостем, а не просто имуществом.

Ранее ученые выяснили, где жили самые маленькие кошки на Земле.