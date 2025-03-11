Мази против молочницы снижают эффективность презервативов

Мази, которые рекомендуют при молочнице женщинам и мужчинам, могут снижать эффективность латексных презервативов, рассказала «Газете.Ru» врач — клинический фармаколог, заведующая централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова.

«Перед любым местным применением азольных противогрибковых средств (препараты, содержащие азолы — кетоконазол, интраконазол, клотримазол) пациенты должны быть проинформированы о том, что эти средства могут ухудшить функциональность и надежность резиновых диафрагм и латексных презервативов.

Возможно рассмотреть прием препарата внутрь вместо мазей», — рассказала врач.

Кроме того, препараты, содержащие азолы, могут вызывать легкое местное жжение в 1–10% случаев. К сожалению, местное раздражение, сухость действительно может приводить к снижению приверженности пациента лечению.

«Однако вместо таких препаратов можно использовать противогрибковые системные препараты, которые принимаются внутрь», — отметила доктор.

Подробнее о том, на каких органах может возникать молочница, почему она может все время рецидивировать и как ее правильно лечить — в интервью Селивановой «Газете.Ru».

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