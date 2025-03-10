проект

>

Назван смертельный вид кандидоза

Врач Селиванова: инвазивный кандидоз приводит к смерти в 70% случаев

close
Shutterstock/FOTODOM

Существует так называемый инвазивный кандидоз, который поражает большинство систем организма и приводит к смерти в 70% случаев, рассказала «Газете.Ru» врач-клинический фармаколог, заведующий централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова.

Инвазивный кандидоз в основном развивается у пациентов, находящихся в реанимации и получающих длительную системную антибактериальную терапию на фоне другой инфекции. У таких пациентов могут быть такие симптомы, как лихорадка, которая не проходит, несмотря на адекватную антибиотикотерапию.

«Candida обычно обитает в кишечнике, но может попасть в кровоток при снижении иммунитета. По мере распространения инфекции воспаление переходит в опасную для жизни генерализованную форму с поражением печени, головного мозга, сердца и других внутренних органов (грибковый сепсис). Если вы сталкиваетесь с инвазивным кандидозом, то это уже серьезная проблема, требующая немедленного вмешательства. Потому что при инвазивном кандидозе летальность достигает 70%», – рассказала врач.

Чтобы поставить этот диагноз, забирают кровь на посев.

«Это микробиологическое исследование, в ходе которого доктора в лаборатории выращивают организм, взятый из крови, определяют его вид и чувствительность к противогрибковым препаратам. На основе этих данных можно более четко подойти к лечению», – отметила врач.

Подробнее о том, на каких органах может возникать молочница, почему она может все время рецидивировать и как ее правильно лечить, — в интервью Селивановой «Газете.Ru».

Ранее врач назвал полезный продукт, которым можно заменить чипсы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами