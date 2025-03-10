Назван смертельный вид кандидоза

Существует так называемый инвазивный кандидоз, который поражает большинство систем организма и приводит к смерти в 70% случаев, рассказала «Газете.Ru» врач-клинический фармаколог, заведующий централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова.

Инвазивный кандидоз в основном развивается у пациентов, находящихся в реанимации и получающих длительную системную антибактериальную терапию на фоне другой инфекции. У таких пациентов могут быть такие симптомы, как лихорадка, которая не проходит, несмотря на адекватную антибиотикотерапию.

«Candida обычно обитает в кишечнике, но может попасть в кровоток при снижении иммунитета. По мере распространения инфекции воспаление переходит в опасную для жизни генерализованную форму с поражением печени, головного мозга, сердца и других внутренних органов (грибковый сепсис). Если вы сталкиваетесь с инвазивным кандидозом, то это уже серьезная проблема, требующая немедленного вмешательства. Потому что при инвазивном кандидозе летальность достигает 70%», – рассказала врач.

Чтобы поставить этот диагноз, забирают кровь на посев.

«Это микробиологическое исследование, в ходе которого доктора в лаборатории выращивают организм, взятый из крови, определяют его вид и чувствительность к противогрибковым препаратам. На основе этих данных можно более четко подойти к лечению», – отметила врач.

Подробнее о том, на каких органах может возникать молочница, почему она может все время рецидивировать и как ее правильно лечить, — в интервью Селивановой «Газете.Ru».

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