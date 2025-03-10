Не могу вылечить молочницу. Почему появляется кандидоз и как его лечить

Candida — разновидности дрожжевых грибков, обитающих на коже и слизистых. При определенных обстоятельствах они могут провоцировать кандидоз, или, как его называют в народе, молочницу — обычно в области гениталий. Тем не менее заболевание может затрагивать кожу, рот, кишечник и даже желудок. Как антибиотики вызывают эту проблему, почему пить противогрибковые препараты и пробиотики для предотвращения кандидоза бесполезно и как обыденные вещи типа средств для посуды провоцируют кандидоз, — рассказала в интервью «Газете.Ru» клинический фармаколог, заведующий централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Любовь Селиванова.

— Что такое кандидоз?

— Кандидоз — это грибковая инфекция, вызываемая дрожжами рода Candida. Они имеются в почве, питьевой воде, пищевых продуктах. В норме эти грибки обитают на коже и в кишечнике каждого человека, но патогенными они становятся, только когда иммунитет ослабевает.

— Какие виды дрожжей могут стать опасными?

— Существует множество видов грибков Candida, но наиболее распространенным является Candida albicans, который часто встречается на коже. Помимо него, существуют и другие виды: Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida guillermondii, Candida tropicalis. В 86% случаев инфекцию вызывает Candida albicans, в 9% случаев — Candida tropicalis.

В 2009 году выделили новый вид — Candida auris. Этот грибок устойчив ко всем существующим противогрибковым препаратам, что делает его особенно сложным для лечения. Он также может вызывать кандидоз у человека, но, как правило, им страдают госпитализированные пациенты с тяжелыми заболеваниями.

— Какие именно заболевания могут вызвать дрожжи рода Candida?

— Существует два типа кандидоза. Поверхностный, который поражает слизистые оболочки полости рта, пищевода, кожу и ногти. И инвазивный, поражающий внутренние органы. Первый может быть вызван снижением местного иммунитета, например, длительным нахождением пальцев рук в воде, особенно с моющими средствами. Это часто встречается у людей, профессия которых связана с подобными условиями, например, у посудомойщиков и рыбаков.

Снижение местного иммунитета также может происходить из-за постоянных травм в этой области, например, порезов. Сахарный диабет тоже влияет на риск возникновения кандидоза. Во-первых, нарушаются механизмы защиты кожных покровов. Во-вторых, повышенный уровень сахара в крови способствует возникновению различных инфекционных заболеваний, включая грибковые. Поэтому очень важно поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Прием препаратов, обладающих иммунодепрессивным эффектом, и заболевания, влияющие на иммунитет, например, ВИЧ-инфекция и другие системные заболевания, способствуют как инвазивному, так и поверхностному кандидозу.

— Какие органы могут быть подвержены кандидозу?

— Candida присутствует в полости рта, в кишечнике, желудке, пищеводе и слизистых половых органов. Все они могут быть подвержены кандидозу.

— Давайте пройдемся по каждому органу. Например, как проявляется кандидоз полости рта?

— Как правило, кандидоз ротоглотки подразумевает воспаления с образованием характерного творожистого или пленкообразного налета белого, сероватого или желтоватого цвета. Это может сопровождаться покраснением, а при сильном поражении — ранками или трещинами. Пациента может беспокоить зуд и жжение. Он часто возникает у пожилых людей при ношении зубных протезов или если у пациента наблюдаются постоянные ранки или негрибковые стоматиты.

Вульвовагинальный кандидоз проявляется в виде белых творожистых выделений из женских половых органов, зуда, жжения, покраснения, отека. Кандидозный баланит (воспаление головки полового члена) тоже вызывает подобные симптомы: воспаление, жжение, белый налет, болезненность при мочеиспускании.

При поражении грибком пищевода возможны изжога, ощущение дискомфорта за грудиной, тошнота и рвота. Иногда наблюдаются боли в животе, боль по ходу пищевода при проглатывании пищи, анорексия, потеря веса и даже кашель. Но кандидоз пищевода наиболее часто диагностируется у больных со СПИДом, после трансплантации органов и у получающих стероидную терапию.

— Если женщина чувствует жжение во влагалище — это всегда говорит о кандидозе? Что в таком случае стоит делать?

— Идти к врачу, жжение может указывать на множество заболеваний, не только на кандидоз.

— Часто молочница возникает перед менструацией каждый месяц. Почему так происходит? Стоит ли для профилактики пить флуконазол, например, перед месячными?

— Да, такие ситуации не редкость. Изменение гормонального фона может нарушить баланс дрожжевых грибов и бактерий во влагалище. Самолечением заниматься не стоит, потому что, согласно одному исследованию, только треть женщин, которые занимались самолечением противогрибковыми средствами, на самом деле страдали от рецидивов вагинального кандидоза. В случае подтверждения врачом диагноза действительно может быть назначен флуконазол в дозировке одной таблетки в месяц на протяжении длительного времени (до года). При этой схеме выздоровление наступало у 90% пациенток.

— А если кандидоз возник на коже?

— Чаще он появляется в различных складках кожи, с повышенной влажностью. Может вызывать сыпь, шелушение, зуд и отек. Каких-то особенных проявлений нет.

— Как себя проявляет кандидоз кишечника?

— Как и в других случаях, на слизистых появляется белый налет и творожистые выделения. В большинстве случаев грибковая инфекция протекает неинвазивно, то есть развивается в просвете кишечника, не проникая в ткани. В процессе жизнедеятельности грибы выделяют токсины, которые раздражают слизистую оболочку и вызывают ухудшение самочувствия с признаками расстройства кишечника: диареей или, наоборот, запором, метеоризмом, вздутием. Возможно незначительное ухудшение общего самочувствия из-за интоксикации: тошнота, головная боль.

Иногда, например, при язвенной болезни, грибковая инфекция проникает в ткани в местах нарушения слизистой оболочки. Тогда кандидоз сопровождается резким ухудшением самочувствия с повышением температуры, сильной болью в животе и расстройством стула.

— Можно ли пить противогрибковые препараты в качестве профилактики? Например, если мы пьем антибиотик, целесообразно ли сразу с ним пить и микотики?

— Нет, это неэффективно. Мы знаем, что прием антибиотиков подавляет не только вредные бактерии, но и полезные. Это может привести к нарушению локального микробиома и, в том числе, к появлению кандидоза. Но далеко не у всех во время приема антибиотиков разовьется кандидоз.

Одновременный прием микотиков и антибиотиков не влияет на риски развития кандидоза. Кроме того, противогрибковые препараты обладают значительным количеством побочных эффектов и метаболизируются через печень, что дает на нее дополнительную нагрузку. Они также могут взаимодействовать с другими препаратами и влиять на их действие и эффективность.

— Пробиотики тоже рекомендуют пить при приеме антибиотиков, получается, и это бессмысленно?

— Различные исследования, включая мета-анализы, дают противоречивую информацию о том, могут ли пробиотики снижать частоту рецидивов этого заболевания. Как правило, даже прием пробиотиков не предотвращает развитие кандидоза.

С другой стороны, совместный прием пробиотиков и антибиотиков может снизить частоту развития антибиотик-ассоциированной диареи. Но другие исследования не подтверждают этот эффект. Более того, есть данные о том, что у пациентов, принимавших пробиотики вместе с антибиотиками, восстановление их собственной микрофлоры происходило дольше, чем у тех, кто принимал только антибиотики.

Так что для пациентов, у которых постоянно возникает антибиотик-ассоциированная диарея, есть смысл принимать пробиотики по назначению врача. Тут, скорее, речь идет о целесообразности назначения антибиотиков, которые сейчас люди пьют, когда нужно и не нужно. А вообще пробиотики можно заменить продуктами, такими как кимчи и квашеная капуста. Также можно употреблять больше кисломолочных продуктов, если нет непереносимости. Это поможет не только избежать попадания чужеродных штаммов бактерий, но и стимулировать выработку собственных без приема препаратов.

— Какие анализы помогают выявлять кандидоз?

– Как правило, диагноз ставится при осмотре, когда врач видит характерный белый налет. Но обычно Candida можно обнаружить при микроскопии соскобов из ротовой полости или влагалища. При эндоскопическом исследовании пищевода врачи могут тоже увидеть характерные симптомы и отправить материал в лабораторию для микроскопического анализа.

— Иногда назначают анализ на чувствительность к антимикотическим препаратам даже при местных кандидозах. Всегда ли это обоснованно?

— Как мы уже обсуждали, кандида является естественным обитателем нестерильных участков человеческого организма и не всегда требует лечения. Если мы уверены, что это не просто носительство, а кандидоз или инфекция, то такой анализ может быть полезен. Особенно если инфекция рецидивирует. Возможно, лечение неэффективно и требуется адекватный подбор противогрибковой терапии.

При хронической форме, когда симптомы возникают много раз в год, например, 20, можно предположить, что лечение было подобрано неправильно. Однако, скорее всего, это свидетельствует о сохранении провоцирующих факторов, которые вызывают кандидоз. В таких случаях мы всегда обращаем внимание на основное заболевание и его терапию, а также ищем другие причины.

— Правда ли, что если ограничить употребление сладкого, то риск развития кандидоза меньше?

— Это распространенный миф, подобных клинических рекомендаций нет. Ограничение сладкого полезно для общего здоровья, но нет оснований считать это профилактикой кандидоза. На мой взгляд, более эффективной профилактикой кандидоза является отказ от бесконтрольного приема антибиотиков.

Кроме того, на возникновение кандидоза могут влиять стероидные препараты, которые часто используются в лечении. Согласно статистике, до 40% случаев кандидоза связаны с использованием таких препаратов. Например, у пациентов с бронхиальной астмой, получающих ингаляционные глюкокортикостероиды.

— А правильно выбранное белье может играть роль при развитии кандидоза?

— Да. Провоцирующим фактором для развития кандидоза является ношение синтетического или тесного белья, которое нарушает местный иммунитет. Это может происходить из-за повышенного потоотделения, нарушения терморегуляции и раздражающего эффекта.

Беременность тоже может быть таким фактором риска развития кандидоза. В это время организм вырабатывает особые белковые факторы и вещества, ослабляющие иммунную защиту, чтобы не допустить реакции отторжения плода. Снижение иммунного статуса и приводит к повышению риска развития грибковой инфекции.

— Как сегодня лечат кандидоз?

— Если речь о поверхностном кандидозе, например, в ротоглотке, то мы всегда обращаем внимание на состояние пациента и другие принимаемые им препараты. Затем назначается терапия, обычно включающая пероральные формы противогрибковых препаратов, такие как флуконазол. Иногда также проводится обработка ротовой полости местными противогрибковыми средствами, например, нистатином. В случае кандидозного вульвовагинита существуют локальные формы лечения, такие как свечи и мази, которые позволяют справиться с ситуацией на месте.

— В аптеках всегда рекомендуют флуконазол в большой дозировке 150 мг. Есть ли привыкание к этому препарату? Нужно ли будет повышать дозировку?

— Дозировка флуконазола зависит от локализации микоза. В среднем лечебные дозы начинаются от 100 до 800 мг/сут. Рекомендовать дозу должен врач, а не провизор в аптеке, исходя из индивидуальных данных своего пациента. Устойчивость грибков к флуконазолу зависит от вида. Как правило, грибки Candida albicans хорошо поддаются лечению в отсутствие других провоцирующих факторов. В случае адекватно назначенной дозы ее повышение не имеет смысла, и при отсутствии эффекта от терапии стоит сконцентрироваться на идентификации возбудителя, постановке правильного диагноза и на лечении сопутствующей патологии.

— Мази, которые рекомендуют при молочнице женщинам и мужчинам, часто сушат слизистую, ведут к хрупкости ткани. Какие мази оптимальны?

— Все известные вагинальные и местные противогрибковые препараты переносятся хорошо. Препараты, содержащие Азолы (кетоконазол, интраконазол, клотримазол) могут вызывать легкое местное жжение в 1–10% случаев. К сожалению, местное раздражение, сухость действительно может приводить к снижению приверженности пациента лечению.

Также перед любым местным применением азольных противогрибковых средств пациенты должны быть проинформированы о том, что эти средства могут ухудшить функциональность и надежность резиновых диафрагм и латексных презервативов.

Возможно рассмотреть прием препарата внутрь вместо мазей.

Таким образом, существуют противогрибковые системные препараты, которые принимаются как внутрь, так и наружные средства для местного применения и пробиотики, которые не являются патогномоничным лечением, но могут использоваться в определенных случаях.