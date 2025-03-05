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В Сальвадоре найдены древние куклы, использовавшиеся в ритуалах

Antiquity: ритуальные куклы могли связывать общества Центральной Америки
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J. Przedwojewska-Szymanska/PASI

Археологи из Варшавского университета обнаружили пять керамических фигурок на вершине крупнейшей пирамиды в Сан-Исидро. Найденные артефакты, датируемые около 400 г. до н. э., свидетельствуют о том, что ритуальные куклы могли связывать общества Центральной Америки в доколумбовы времена. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Исследователи Ян Шиманьский и Габриэла Прейс провели раскопки в Сан-Исидро. Они занимались изучением малоизвестной археологии доколумбового Сальвадора, где высокая плотность населения и вулканические извержения обычно затрудняют раскопки.

На вершине пирамиды ученые обнаружили ценное подношение, напоминающее погребальный комплекс, но без останков человека. В его составе – пять керамических фигурок, три из которых имеют подвижные головы, как у современных кукол. Одна из фигурок изображает мужчину – это первый случай нахождения такой куклы в Центральной Америке.

По мнению археологов, фигурки использовались в публичных ритуалах. Их выражения лица меняются в зависимости от угла зрения: сверху они выглядят улыбающимися, на уровне глаз – сердитыми, а снизу – испуганными. Это могло усиливать эффект ритуальных представлений.

Стиль фигурок встречается как в западном Сальвадоре, так и в южной Гватемале, а другие найденные артефакты, такие как нефритовые подвески, напоминают находки из Никарагуа, Коста-Рики и Панамы. Это указывает на активные контакты между элитами различных регионов.

Открытие опровергает традиционные представления о Сальвадоре как изолированной и отсталой культуре. Ученые считают, что Сан-Исидро был частью крупных межрегиональных сетей, обменивался идеями и ритуальными традициями с отдаленными обществами.

«Эта находка доказывает, что древний Сальвадор был важным культурным центром с широкими связями», — заключил Шиманьский.

Ранее ученые выяснили, как древние амфибии оправились от крупнейшего массового вымирания на Земле.

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