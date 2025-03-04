Самый большой в мире айсберг сел на мель у острова и угрожает пингвинам

BBC: самый большой айсберг в мире сел на мель у острова с пингвинами

Самый большой и самый старый в мире айсберг A23a сел на мель у отдаленного британского острова Южная Джорджия, где живут тюлени и пингвины. Об этом пишет BBC.

Айсберг, пишет издание, вероятнее всего, застрял и в будущем начнет распадаться на юго-западных берегах острова. Рыбаки опасаются, что им придется бороться с огромными глыбами льда. К тому же, это может повлиять на золотоволосых пингвинов, кормящихся в этом районе.

Однако ученые Антарктиды утверждают, что во льду заключено огромное количество питательных веществ, и его таяние может привести к взрывному росту жизни в океане.

«Это все равно, что сбросить питательную бомбу в центр безжизненной пустыни», — сказал профессор Надин Джонстон из Британской антарктической службы.

Эксперты предполагают: если айсберг расколется, то его части будут представлять опасность для судов, движущихся в местных течениях, и могут ограничить доступ кораблей к местным рыболовным районам.

В начале февраля сообщалось, что A23a начал разрушаться в Южной Атлантике. По словам океанологов, от A23a откололся кусок длиной около 19 километров. Его площадь составила около 80 квадратных километров, однако это лишь малая часть от остальной территории айсберга, составляющей около 3360 квадратных километров. Для сравнения, это более чем в четыре раза больше Сингапура.

Ранее айсберг A23a изменил траекторию движения.