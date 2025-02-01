Крупнейший в мире айсберг начал разрушаться

Самый большой айсберг в мире A23a весом около 1 трлн тонн начал разрушаться в Южной Атлантике. От него впервые отделился достаточно большой фрагмент, свидетельствуют данные Британской антарктической службы. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

По словам океанологов, от A23a откололся кусок длиной около 19 километров. Его площадь составила около 80 квадратных километров, однако это лишь малая часть от остальной территории айсберга, составляющую около 3360 квадратных километров. Для сравнения, это более чем в четыре раза больше Сингапура.

Специалисты отметили, что другие мегаайсберги распадались на части в течение нескольких недель после потери первых значимых фрагментов.

Ученые добавили, что направление дрейфа A23a в сторону острова Южная Георгия, важнейшего места кормежки тюленей и пингвинов, вряд ли изменится из-за потери этого участка.

A23a не только самый большой, и но и самый старый айсберг в мире. Он откололся от шельфа Антарктиды в 1986 году, и почти сразу сел на мель.

Ледяное поле оставалось на месте более 30 лет, прежде чем окончательно вырваться на свободу в 2020 году. Его медленное путешествие на север иногда задерживалось силами океана, которые заставляли айсберг вращаться на месте.

Ранее айсберг A23a изменил траекторию движения.