проект

>

Названы болезни, к которым приводит употребление энергетиков

Врач Гинзбург: энергетики могут привести к атеросклерозу и ускоренному старению

close
Shutterstock/1take1shot

Энергетики негативно влияют на метаболизм, нервную и сердечно-сосудистые системы организма. Они могут спровоцировать диабет, ожирение, атеросклероз и ускорить старение, рассказал «Газете.Ru» врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Энергетики представляют опасность по трем основным направлениям. Они негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на метаболизм, повышая риск развития сахарного диабета. Особенно они опасны для подростков. У подростков сердечно-сосудистая система еще не сформировалась. Из-за этого они могут аномально резко реагировать на употребление энергетиков учащением пульса и повышением давления. Для сердечно-сосудистой системы такое воздействие может быть достаточно серьезным», — объяснил Гинзбург.

Также есть риски, связанные со злоупотреблением сахара.

«Избыток сахара в питании приводит к более раннему старению и развитию метаболических заболеваний, таких как сахарный диабет и атеросклероз, или болезней полости рта. Сахар из энергетиков всасывается быстро, что делает его патогенное действие более выраженным. Что касается влияния кофеина на головной мозг, то возможно появление тревожности и бессонницы», — отметил Гинзбург.

Ранее в России предложили упаковывать овощи и фрукты в листья ананасов и водоросли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами