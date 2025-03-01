Названы болезни, к которым приводит употребление энергетиков

Энергетики негативно влияют на метаболизм, нервную и сердечно-сосудистые системы организма. Они могут спровоцировать диабет, ожирение, атеросклероз и ускорить старение, рассказал «Газете.Ru» врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Энергетики представляют опасность по трем основным направлениям. Они негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на метаболизм, повышая риск развития сахарного диабета. Особенно они опасны для подростков. У подростков сердечно-сосудистая система еще не сформировалась. Из-за этого они могут аномально резко реагировать на употребление энергетиков учащением пульса и повышением давления. Для сердечно-сосудистой системы такое воздействие может быть достаточно серьезным», — объяснил Гинзбург.

Также есть риски, связанные со злоупотреблением сахара.

«Избыток сахара в питании приводит к более раннему старению и развитию метаболических заболеваний, таких как сахарный диабет и атеросклероз, или болезней полости рта. Сахар из энергетиков всасывается быстро, что делает его патогенное действие более выраженным. Что касается влияния кофеина на головной мозг, то возможно появление тревожности и бессонницы», — отметил Гинзбург.

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