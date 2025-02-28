В России предложили упаковывать овощи и фрукты в листья ананасов и водоросли

СПбГУ: создана упаковка для фруктов и овощей из водорослей и листьев ананаса

Химики Санкт-Петербургского государственного университета вместе с учеными из Индии, Бразилии и ЮАР создали умную упаковку для фруктов и овощей из корневищ, морских водорослей, цветов, эвкалипта и листьев ананаса. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Пластик – самый распространенный материал для пищевой упаковки, однако он не разлагается в природе и не разрушается естественным образом. Повсеместное использование пластика неизбежно наносит вред окружающей среде, поэтому российские ученые ведут активную работу по поиску вариантов снижения вредного воздействия на экологию. Заменой могут стать съедобные упаковочные материалы, которые способны разлагаться в природе, не нанося вреда окружающей среде и не представляя опасности для живых организмов.

Предложенная упаковка создана из натуральных компонентов: крахмала, который получают из корневищ растений, каррагинана, добываемого из морских водорослей, наноцеллюлозы, извлекаемой из эвкалипта, листьев ананаса, геля алоэ вера и экстракта цветков гибискуса.

«Крахмал и каррагинан являются основными компонентами упаковки, наноцеллюлоза придает механическую прочность, а гель алоэ вера и экстракт гибискуса добавляют полезные свойства — например, позволяют защищать фрукты и овощи от бактерий. Такая упаковка не только сохраняет продукты свежими, но и может умно реагировать на изменения — изменять цвет, по которому можно определить порчу продукта, продлевая срок его хранения», — объяснила «Газете.Ru» руководитель исследования, профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Анастасия Пенькова.

Данная упаковка будет доступна в двух формах: в виде пленок, которые смогут заменить пакеты, а также в жидком виде — для нанесения на фрукты и овощи вместо парафина прямо на производстве, а также для защиты до и во время сбора урожая.

Пленки, разработанные химиками СПбГУ, обладают высокой прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что позволяет использовать их прямо на плантациях, защищая фрукты и овощи от солнечных ожогов, которые могут привести к большим потерям урожая и серьезным финансовым убыткам для фермеров.

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