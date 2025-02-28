Российский космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС

Предложение американского миллиардера, предпринимателя и политика Илона Маска о затоплении Международной космической станции (МКС) может быть фатальным для мировой космонавтики. Такое мнение РИА Новости выразил российский космонавт Олег Артемьев в кулуарах проходящего в столице Индии форума по глобальному развитию NXT Conclave 2025.

Собеседник агентства отметил, что «прежде чем топить что-то, надо запустить новое». По словам Артемьева, в настоящее время планы по запуску российской орбитальной станции находятся в разработке.

«Космонавтика — это рискованное дело, если вдруг мы не сможем запустить новую станцию, то это может быть фатальным не только для российской космонавтики, но и для мировой», — заключил космонавт.

20 февраля Маск призвал готовиться к прекращению эксплуатации МКС. Предприниматель отметил, что станция приносит «мало пользы» и выполнила свою задачу, а также пришло время «отправиться на Марс».

В свою очередь историк космонавтики Александр Железняков заявил, что Маск торопит события, говоря о выведении Международной космической станции с околоземной орбиты. Историк отметил, что станция позволяет человечеству сохранять свое присутствие на околоземной орбите, а также только с ее помощью можно попасть на поверхности Луны и Марса.

Ранее корабль «Прогресс МС-30» вывели на орбиту.