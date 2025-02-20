Маск призвал готовиться к прекращению эксплуатации МКС

Маск сообщил, что настало время готовиться к прекращению эксплуатации МКС

Необходимо готовиться к прекращению эксплуатации Международной космической станции (МКС), поскольку от нее «мало пользы». Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты <…> Очень мало дополнительной полезности», — отметил он.

Маск подчеркнул, что МКС выполнила свою задачу, и пришло время «отправиться на Марс».

В ноябре прошлого года бывший генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция началась как проект России и США, и ее судьба должна решаться совместно. По его словам, в настоящее время обсуждаются варианты сведения станции с орбиты с ее последующим затоплением в океане. Он уточнил, что МКС, по-видимому, будут топить не по частям, а целиком, хотя после входа в атмосферу от 400-тонного объекта останется «очень серьезное месиво».

В 2023 году Научно-технический совет Роскосмоса одобрил решение, согласно которому срок эксплуатации российского сегмента МКС будет продлен до 2028 года.

Ранее ученые предложили способ почти бесконечной поддержки МКС на орбите.