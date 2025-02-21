Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил идею Маска о своде МКС с орбиты Земли

Историк Железняков: Маск «бежит впереди паровоза», говоря о своде МКС с орбиты
close
Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск торопит события, говоря о сведении Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты. Об этом ТАСС заявил историк космонавтики Александр Железняков.

«Он не только бежит впереди паровоза, а пытается играть из себя этот паровоз», — сказал эксперт.

Железняков добавил, что практически все участники проекта поддержали функционирование МКС до 2030 года. Историк отметил, что станция позволяет человечеству сохранять свое присутствие на околоземной орбите, а также только с ее помощью можно попасть на поверхности Луны и Марса.

Маск призвал готовиться к прекращению эксплуатации МКС накануне вечером. По его словам, станция приносит «мало пользы». Предприниматель подчеркнул, что МКС выполнила свою задачу, и пришло время «отправиться на Марс».

МКС находится на орбите Земли с 20 ноября 1998 года. Участниками проекта являются Россия, Канада, США, Япония, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция и Швейцария.

Ранее Маск обозвал датского астронавта «идиотом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами