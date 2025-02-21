Эксперт оценил идею Маска о своде МКС с орбиты Земли

Американский предприниматель Илон Маск торопит события, говоря о сведении Международной космической станции (МКС) с околоземной орбиты. Об этом ТАСС заявил историк космонавтики Александр Железняков.

«Он не только бежит впереди паровоза, а пытается играть из себя этот паровоз», — сказал эксперт.

Железняков добавил, что практически все участники проекта поддержали функционирование МКС до 2030 года. Историк отметил, что станция позволяет человечеству сохранять свое присутствие на околоземной орбите, а также только с ее помощью можно попасть на поверхности Луны и Марса.

Маск призвал готовиться к прекращению эксплуатации МКС накануне вечером. По его словам, станция приносит «мало пользы». Предприниматель подчеркнул, что МКС выполнила свою задачу, и пришло время «отправиться на Марс».

МКС находится на орбите Земли с 20 ноября 1998 года. Участниками проекта являются Россия, Канада, США, Япония, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция и Швейцария.

Ранее Маск обозвал датского астронавта «идиотом».