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Корабль «Прогресс МС-30» вывели на орбиту

«Роскосмос» сообщил о выводе на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-30»
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Иван Тимошенко/Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-30» выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей — штатно», — говорится в сообщении.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 0:24 по московскому времени. Стыковка с модулем «Звезда» запланирована на 2 марта.

25 февраля сообщалось, что «Прогресс МС-30» доставит на Международную космическую станцию почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов. Также пребывающие на МКС космонавты получат одежду и питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг азота, а также новый скафандр для работы в открытом космосе «Орлан-МКС» №6.

Позже стало известно, что находившийся полгода на МКС «Прогресс МС-28» был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы Земли и затем разрушился. Несгоревшие элементы конструкции грузового корабля упали в несудоходном районе, который находится в южной части Тихого океана.

Ранее в Роскосмосе рассказали, когда человечество доберется до Марса.

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