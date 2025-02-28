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Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля

Семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца 28 февраля
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Paopano/Shutterstock/FOTODOM

В субботу, 28 февраля, семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

«Выравнивания четырех-пяти планет происходят чуть ли не каждый год, а вот следующее великое выравнивание, когда семь планет будут находиться по одну сторону от Солнца, произойдет 19 мая 2161 года», — сказал астроном.

Железнов добавил, что вечером 28 февраля в одну линию выстроятся Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер, Марс, Уран и Нептун. При этом первые пять планет будет видно невооруженным глазом. Чтобы увидеть Уран и Нептун, нужны будут бинокль или телескоп. Наблюдать явление можно будет с запада на восток, отметил старший научный сотрудник.

26 февраля в пресс-службе Московского планетария сообщили, что жители европейской части России в субботу, 29 марта, смогут увидеть частное затмение Солнца. По ее информации, явление начнется в 11:51 по московскому времени. Его максимальная фаза (0,936) наступит в 13:49. Затмение завершится в 15:44.

Ранее северное сияние озарило небо над Подмосковьем.

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