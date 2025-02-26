Жители европейской части России в марте смогут увидеть солнечное затмение

Жители европейской части России в субботу, 29 марта, смогут увидеть частное затмение Солнца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Там заявили, что на европейской территории РФ и в Западной Сибири будут наблюдаться разные фазы этого затмения.

«Наибольшая фаза затмения, видимая в материковой России, составит 0,43 и будет наблюдаться в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. <…> В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения составит около 0,23, в Москве — 0,07», — сказали в пресс-службе.

По информации планетария, солнечное затмение начнется в 11:51 по московскому времени. Его максимальная фаза (0,936) наступит в 13:49. Затмение завершится в 15:44.

До этого сообщалось, что в конце февраля редкий парад планет на вечернем небе наконец стал полным — к нему присоединился Меркурий. До этого момента наблюдатели могли видеть почти все видимые невооруженным глазом планеты одновременно, но самый быстрый и скрытный из них оставался за горизонтом. Теперь, после солнечного соединения 9 февраля, Меркурий вновь появляется в вечернем небе. Его можно заметить сразу после заката, низко на западе, используя яркую Венеру в качестве ориентира.

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