Северное сияние озарило небо над Подмосковьем

Жители Московской области увидели северное сияние. Его фотографию опубликовал Telegram-канал »Москва с огоньком».

Согласно опубликованным снимкам, атмосферное оптическое явление заметили жители Дмитровского района и Клинского городского округа.

Северное сияние, или аврора бореалис, — это природное явление, при котором в верхних слоях атмосферы Земли образуются яркие световые полосы. Оно возникает, когда заряженные частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли и возбуждают атомы в атмосфере, вызывая их свечение.

23 февраля на Солнце произошла вспышка самого высокого класса — Х2.0. Она стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад. По данным ученых, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю.

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