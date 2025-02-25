Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Северное сияние озарило небо над Подмосковьем

Над Московской областью заметили северное сияние
close
Telegram-канал «Москва с огоньком»

Жители Московской области увидели северное сияние. Его фотографию опубликовал Telegram-канал »Москва с огоньком».

Согласно опубликованным снимкам, атмосферное оптическое явление заметили жители Дмитровского района и Клинского городского округа.

Северное сияние, или аврора бореалис, — это природное явление, при котором в верхних слоях атмосферы Земли образуются яркие световые полосы. Оно возникает, когда заряженные частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли и возбуждают атомы в атмосфере, вызывая их свечение.

23 февраля на Солнце произошла вспышка самого высокого класса — Х2.0. Она стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад. По данным ученых, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю.

Ранее Меркурий присоединился к редкому параду планет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами