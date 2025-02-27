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Ученые предупредили о геомагнитных бурях из-за активности на Солнце

ИКИ РАН: Земля до 2 марта будет находиться в зоне действия корональной дыры
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NASA

До конца текущей недели Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце, что может спровоцировать геомагнитные возмущения. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые объяснили, что сейчас на Солнце наблюдаются две крупных корональных дыры. Они расположены на противоположных сторонах диска. Раз в месяц каждая из них поворачивается к Земле и проходит напротив нее, что приводит к заметному увеличению скорости солнечного ветра. В настоящее время наша планета «соседствует» со второй дырой, которая меньше первой, поэтому и последствия будут менее значительными.

Сотрудники лаборатории рассказали, что в ближайшие двое суток вероятность возникновения магнитных бурь составляет 20–40%. При этом скорость солнечного ветра заметно растет с каждым днем и местами превышает 600 км/с. По предварительной оценке, планета будет находиться в зоне действия корональной дыры до 2 марта включительно.

До этого россиян предупредили об опасных последствиях магнитных бурь. По словам фельдшера Натальи Балан, чаще всего люди в этот период времени страдают из-за головных болей. Также может возникнуть головокружение, слабость и шум в ушах. В дни магнитных бурь могут наблюдаться нарушения циркадных ритмов и бессонница. Помимо прочего, в это время могут наблюдаться перемены настроения. По словам медика, лучшим «лекарством» в дни магнитных бурь станет смена обстановки и активности, а также отдых и дыхательная гимнастика.

Ранее на Солнце произошла вспышка самого высокого класса.

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