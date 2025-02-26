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Из-за таяния ледников в Норвегии нашли забытые клады, полные уникальных артефактов

BI: таяние ледников в Норвегии раскрывает древние артефакты
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Glacier Archaeology Program/Innlandet County Council

Таяние ледников в Норвегии приносит археологам настоящие сокровища: от древних стрел до загадочных деревянных предметов. Команда исследователей из проекта Secrets of the Ice обнаружила сотни уникальных находок, проливающих свет на жизнь людей, пересекавших эти суровые горные территории в древности. Об этом сообщает портал Business Insider (BI).

За последние десятилетия глобальное потепление ускорило таяние ледников, высвобождая артефакты, пролежавшие в вечной мерзлоте сотни и даже тысячи лет. Норвегия занимает лидирующую позицию в области ледниковой археологии: здесь найдено более 4 500 предметов, что составляет более половины всех подобных находок в мире.

В 2024 году археологи активно изучали ледник Лендбрин – один из важнейших торговых и охотничьих маршрутов эпохи викингов и Средневековья. Среди самых ценных находок – 1300-летняя стрела, идеально сохранившаяся на поверхности льда. Такие артефакты редко остаются в столь хорошем состоянии, что делает эту находку особенно ценной.

Помимо стрел, исследователи обнаружили предметы повседневного обихода, такие как древняя варежка, загадочные деревянные объекты и даже 1700-летнюю подкову для лошади. Некоторые артефакты, например, кожаные изделия, сохранились исключительно благодаря условиям ледника.

Сезон 2024-го года завершился из-за сильных снегопадов, но ученые уже планируют новые экспедиции в 2025-м году. Чем больше тают ледники, тем больше уникальных артефактов появляется на поверхности, открывая все новые страницы истории древних путешественников и охотников.

Ранее ученые впервые наблюдали аномальный лед с других планет.

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