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Ученые впервые наблюдали аномальный лед с других планет

Nature: впервые зафиксировано существование аномального льда VII
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Institut Laue-Langevin Communications Office

Международная группа исследователей впервые экспериментально подтвердила существования льда VII — редкой формы воды, которая может существовать в океанах на экзопланетах. Работа опубликована в журнале Nature.

До сих пор эта фаза была лишь предсказана теоретическими моделями, но теперь ученые смогли создать ее в лаборатории. Для этого они сжали воду до давления 6 гигапаскалей и нагрели ее до 327°C. Изучение происходящих изменений проводилось с помощью мощных инструментов в Институте Лауэ-Ланжевена во Франции.

Лед VII имет кубическую структуру, но при нагревании его молекулы ведут себя необычно: атомы водорода начинают вращаться, но не свободно, как предполагалось ранее, а скачкообразно. Это поведение, зафиксированное методом квазиупругого нейтронного рассеяния, ученые объясняют особенностями связей между молекулами.

Исследование важно не только для понимания свойств воды при экстремальных условиях, но и для изучения ледяных миров во Вселенной. Возможно, в прошлом такой лед существовал на спутниках Юпитера, таких как Европа, или на Нептуне.

Ученые также намерены изучить механизм перехода воды в эту фазу и проверить гипотезу о том, что лед VII может быть предшественником еще более экзотического состояния — суперионного льда, в котором водород свободно перемещается внутри решетки из кислорода.

Ранее ученые разгадали загадку странного сигнала в австралийской пустыне.

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