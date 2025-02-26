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В РАН сообщили, что новый коронавирус, обнаруженный в КНР, пока не представляет опасности для людей

РАН: новый коронавирус из КНР пока не представляет опасности для людей
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Corona Borealis Studio/Shutterstock/FOTODOM

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетесов сообщил РИА Новости, что новый коронавирус, выявленный в КНР у летучих мышей, пока не представляет угрозы для человека.

По его словам, HKU5-CoV-2 является частью вируса HKU5, который был выявлен в Китае еще в 2006 году.

«У одной из его разновидностей в белке S вроде бы есть участок связывания с теми же рецепторами клеток человека, что и у вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19», — поделился ученый.

Он уточнил, что до сих пор вирус не вызывал заболеваний у человека, поэтому его опасность для людей «весьма сомнительна».

До этого профессор-вирусолог Александр Шестопалов говорил, что исследователи пока не смогли в должной мере изучить новый коронавирус HKU5-CoV-2, найденный в Китае у летучих мышей.

Издание South China Morning Post писало, что в Китае обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который может заражать людей.

Ранее россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса.

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