Луна закроет собой звездные скопления четыре раза за март

Луна закроет собой планеты и звездные скопления четыре раза за март 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прес-службу Московского планетария.

По расчетам астрономов, 1 марта Луна заслонит Меркури, 5 марта — звездное скопление Плеяды, а 16 и 20 марта — звезды Спика и Антарес. При этом лишь 5 марта покрытие можно будет увидеть из России. 1 марта затмение будет обозримо с вод Тихого океана, 16 марта — из Африки и Австралии, а 20 марта — из Австралии и Новой Зеландии.

До этого сообщалось, что астероид размером с футбольное поле может столкнуться с Луной в 2032 году.

Астероид, размер которого оценивается от 40 до 100 метров, был обнаружен в декабре 2024 года. Ожидается, что он пройдет на расстоянии 167 тысяч миль (268 760 километров) от Земли в 2032 году, что ближе, чем орбита Луны. Несмотря на то, что космический объект больше не представляет никакой угрозы для нашей планеты, ученые планируют его детально изучить.

Ранее ученые выяснили, в какой момент Луна стала твердой.