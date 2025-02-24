Ученые выяснили, в какой момент Луна стала твердой

Ученые из Чикагского университета установили, что Луна окончательно затвердела около 4,43 миллиарда лет назад – примерно в то же время, когда Земля стала пригодной для жизни. Этот вывод сделан на основе новых измерений лунных пород, доставленных миссиями Apollo. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Спутник Земли образовался после столкновения молодой планеты с гипотетическим космическим телом размером с Марс, известным как Тейя. В результате этого катаклизма Луна, которая изначально представляла собой расплавленный шар, постепенно начала охлаждаться и кристаллизоваться. Исследование образцов позволило исследователям установить момент образования особого слоя лунных пород, известного как KREEP (по первым буквам элементов: калий, редкоземельные металлы и фосфор).

Оказалось, что KREEP появился спустя 140 миллионов лет после формирования Солнечной системы, то есть около 4,43 миллиарда лет назад. Это открытие подтверждает связь между процессами на Луне и ранним развитием Земли. Например, удар, породивший Луну, вероятно, стал последним глобальным катаклизмом, после которого наша планета начала превращаться в стабильный мир, пригодный для жизни.

Будущие миссии Chang'e и Artemis, которые исследуют южный полюс Луны, могут подтвердить эти выводы и пролить свет на раннюю историю Солнечной системы.

Ранее астрономы нашли более двух тысяч черных дыр в центрах галактик.