NASA выбрало SpaceX для запуска телескопа NEO Surveyor ради слежки за опасными астероидами

NASA выбрало компанию SpaceX для запуска космического телескопа NEO Surveyor, который предназначен для поиска околоземных объектов. Об этом сообщает издание Space News.

Космический аппарат NEO Surveyor будет запущен на ракете Falcon 9 из Флориды уже в сентябре 2027 года. Стоимость контракта между NASA и SpaceX оценивается в $100 млн. Аппарат будет работать в точке Лагранжа L1 системы Земля — Солнце, находящейся в 1,5 миллиона километров от планеты в направлении светила.

До этого стало известно, что NASA одобрило разработку космического телескопа NEO Surveyor и его запуск к 2028 году. Аппарат будет обладать полуметровым телескопом инфракрасного диапазона, с помощью которого он будет охотиться на астероиды, чьи орбиты проходят близко к земной. Разработка NEO Surveyor обойдется в $1,2 млрд.

В феврале стало известно, что астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией.

Ранее ученые понизили оценку вероятности столкновения Земли с астероидом YR4 до 1,5%.