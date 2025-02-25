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В «Роскосмосе» сообщили о серьезных кадровых перестановках

«Роскосмос» покинули два заместителя гендиректора
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале сообщила о кадровых изменениях в ракетно-космической отрасли страны.

Посты покинули статс-секретарь — заместитель генерального директора Роскосмоса Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

Кроме того, произошла смена руководства на предприятиях отрасли. Новым гендиректором организации «Техномаш» вместо Юрия Власова стал его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков.

В отставку также отправили гендиректора «Главкосмоса» Илью Тарасенко. Его место заняла первый заместитель Наталья Локтева.

Исполняющим обязанности директора Дирекции по строительству космодрома Восточный назначили руководителя группы Главного контрольного управления города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» Владимира Кучерова.

В начале февраля президент Владимир Путин освободил от должности главу «Роскосмоса» Юрия Борисова. Его место занял Дмитрий Баканов, который занимался внедрением инноваций в транспортный комплекс РФ.

Ранее в Госдуме анонсировали новый этап развития космонавтики.

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