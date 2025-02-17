«Застряли в реформах»: в Госдуме анонсировали новый этап развития космонавтики

Россия в ближайшие несколько лет догонит своих конкурентов и создаст мощнейшую группировку связи на орбите с применением порядка тысячи спутников. Об этих амбициозных планах заявили частные игроки, которые необходимо активнее привлекать к развитию отрасли по примеру других стран, заявил в беседе с Tsargrad.tv депутат Госдумы России Денис Кравченко.

За последнее время число космических запусков в России сократилось – так, в 2024 году осуществлено только 17 пусков. По мнению Кравченко, это связано с непростой ситуацией в ракетно-космической отрасли, застрявшей «в преобразованиях и реформах». Он подчеркнул, что в России умеют строить одни из самых надежных ракет в мире, однако остается вопрос в распределении приоритетных задач для государства и частных компаний.

Запуски проводятся в интересах многоспутниковых группировок, причем у конкурентов на различных орбитах есть уже сотни спутников.

«Наша сторона тоже готовит свой ответ, — подчеркнул депутат. — Есть ряд частных игроков, которые заявили о своих амбициозных планах в течение нескольких лет создать группировку около тысячи аппаратов».

Для реализации этих планов новому руководству отрасли нужно будет решить целый комплекс задач, причем нужно учитывать, что общемировой тренд сегодня делается на частную космонавтику, добавил парламентарий. В России тоже есть частные компании, которые технологически готовы к крупному шагу, и при выделении дополнительного финансирования все амбициозные задачи удастся решить, заключил Кравченко.

Напомним, на днях стало известно, что новый гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов провел в госкорпорации кадровые перестановки. Так, первый замгендиректора Андрей Ельчанинов покинул пост в связи с переходом на новое место работы, а замгендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон. Также произошла смена руководителей двух предприятий.

Ранее сообщалось, что космическая группировка РФ к 2030 году должна составить 650 аппаратов.