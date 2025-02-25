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Китайские ученые сообщили, что, вероятно, нашли на Марсе побережье древнего океана

PNAS: ученые КНР, вероятно, нашли на Марсе побережье древнего океана
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NASA/Global Look Press

Ученые КНР после анализа собранных китайским марсоходом «Чжужун» данных пришли к выводу, что, вероятно, обнаружили на Марсе побережье древнего океана. Об этом сообщает американский научный журнал PNAS.

По словам ученых, их выводы не только подтверждают существование древнего океана на северных равнинах Красной планеты, но дают важнейшее представление об эволюции окружающей среды Марса. Так, погружающиеся отражатели на юге равнины Утопия представляют собой прибрежные осадочные отложения, которые образованы древними океанскими волнами и, возможно, состоят из перенесенных приливными течениями песка и гравия.

Собранные марсоходом «Чжужун» радиолокационные данные позволили обнаружить обширные отложения в недрах южной части равнины Утопия. Эти отложения имеют структуру, которая аналогична структуре прибрежных отложений на Земле. Таким образом, вполне возможно, что в прошлом на северных равнинах Красной планеты располагался океан.

24 февраля сообщалось, что ученые из Чикагского университета установили время окончательного затвердения Луны.

Ранее сообщалось, что Марс сотрясают грандиозные землетрясения аномального происхождения.

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