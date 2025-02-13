Марс сотрясают грандиозные землетрясения аномального происхождения

Ученые из Швейцарии выяснили, что мощные землетрясения на Марсе вызваны не только геологическими процессами, но и падениями метеоритов. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Исследователи изучили данные, полученные сейсмостанцией Mars InSight, которая работала на Марсе с 2018 по 2022 год. За это время аппарат зафиксировал более 1300 землетрясений. Ранее считалось, что большинство из них связано с тектоническими процессами внутри планеты, но теперь ученые доказали, что многие из этих событий вызваны падением метеоритов.

Используя алгоритмы машинного обучения, ученые сравнили сейсмические данные с изображениями поверхности Марса, сделанными камерой HiRISE на орбитальном спутнике Mars Reconnaissance Orbiter. Они обнаружили 123 новых кратера, появившихся во время работы InSight, и смогли связать 49 из них с зарегистрированными сейсмическими событиями.

Частота ударов оказалась выше, чем ожидалось – по новым оценкам, значительных столкновений с метеоритами на Марсе происходит в 1,6–2,5 раза больше, чем считалось ранее. Это говорит о том, что поверхность планеты постоянно обновляется из-за ударов космических тел. При этом землетрясения достигают больших глубин – сейсмические волны от метеоритных ударов проникают не только в кору планеты, но и глубже, в мантию, что заставляет пересмотреть прежние модели внутреннего строения Марса.

Эти результаты помогут ученым лучше понять, как устроена внутренняя структура Марса, а также пересмотреть механизмы его сейсмической активности. Кроме того, они подчеркивают, насколько уязвима поверхность планеты перед ударами метеоритов, что важно учитывать при планировании будущих миссий.

Ранее ученые запечатлели цветные облака, дрейфующие над Марсом.