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Компания SpaceX назвала причину падения Falcon 9 на Польшу

SpaceX: ступень ракеты Falcon 9 упала на Польшу из-за утечки топлива
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Bill Ingalls/NASA via AP

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 упала на Польшу в связи с утечкой топлива, которая привела к невозможности совершения носителем контролируемого схода с околоземной орбиты. Об этом сообщила компания SpaceX, заявление приводит издание SpaceNews.

В SpaceX уточнили, что происшествие случилось во время миссии Starlink 11-4, которая была запущена 1 февраля. Вместо того, чтобы выполнить контролируемый вход в атмосферу, вторая ступень не совершила нужный маневр и осталась на орбите. 19 февраля ее элементы стали падать на Европу. Перед этим компания провела пассивацию верхней ступени, избежав таким образом возгорания материала конструкции ракеты в результате взаимодействия с остатками топлива.

«Команды оценивают первопричину утечки и уже внедрили меры по смягчению последствий для будущих полетов», — сказали в SpaceX.

До этого британская газета Daily Mail сообщала, что деталь американской космической ракеты упала во двор жителя Польши.

Ранее в Польше нашли неопознанный объект, который мог прилететь из космоса.

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