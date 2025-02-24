Компания SpaceX назвала причину падения Falcon 9 на Польшу

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 упала на Польшу в связи с утечкой топлива, которая привела к невозможности совершения носителем контролируемого схода с околоземной орбиты. Об этом сообщила компания SpaceX, заявление приводит издание SpaceNews.

В SpaceX уточнили, что происшествие случилось во время миссии Starlink 11-4, которая была запущена 1 февраля. Вместо того, чтобы выполнить контролируемый вход в атмосферу, вторая ступень не совершила нужный маневр и осталась на орбите. 19 февраля ее элементы стали падать на Европу. Перед этим компания провела пассивацию верхней ступени, избежав таким образом возгорания материала конструкции ракеты в результате взаимодействия с остатками топлива.

«Команды оценивают первопричину утечки и уже внедрили меры по смягчению последствий для будущих полетов», — сказали в SpaceX.

До этого британская газета Daily Mail сообщала, что деталь американской космической ракеты упала во двор жителя Польши.

Ранее в Польше нашли неопознанный объект, который мог прилететь из космоса.