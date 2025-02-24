Ученые рассказали, что происходит с вулканом Безымянный на Камчатке

На Камчатке вулкан Безымянный продолжает выжимать вязкий лавовый блок. Об этом сообщается в Telegram-канале Super volcanology.

«Уже месяц на вулкане Безымянный продолжается выжимание вязкого лавового блока. Ночью 22 февраля над вулканом пролетал спутник Landsat-8. Обработали полученную с него информацию. В инфракрасном спектральном диапазоне хорошо видно, что самая горячая область расположена на восточной части купола вулкана», — говорится в публикации.

13 февраля Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил, что российские сейсмологи зафиксировали 118 землетрясений за сутки на вулкане Безымянный. По данным экспертов, вулкан готовится к извержению. Если этот процесс начнется, то выброс пепла может происходить на высоту до 15 км над уровнем моря.

Вулкан Безымянный расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 км. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.

До этого климатолог Арсений Юрганов согласился с прогнозами зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности.

Ранее ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных.