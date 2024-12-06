Ученый рассказал, на что будут способны животные, которых подключат к ИИ

Ученые МГУ совместно с биотех-лабораторией Neiry смогли подключить мозг крысы Пифии к искусственному интеллекту. Теперь на очереди собаки, которые после подключения к ИИ смогут телепатически общаться, рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, профессор МГУ и главный научный сотрудник ИЭФБ РАН Михаил Лебедев.

Благодаря имплантации ИИ крыса знает ответы на любые вопросы об устройстве мира, ведь в нее вмонтирован условный «Яндекс». Сигнал, который ИИ подает крысе внутри мозга, дает ей возможность нажимать лапкой на рычаг, обозначая правильный ответ, а также понимать надписи на человеческом языке.

«Крыса приблизится по когнитивным способностям к человеку, так как сможет с помощью ИИ читать надписи в лабиринте и, таким образом, выбирать дорогу. Например, на голове у крысы можно установить видеокамеру. И вот она ходит по комнате, где есть надписи: «Иди направо», «Сюда не ходи». Камера считывает эти надписи, искусственный интеллект их анализирует и помогает крысе ориентироваться. Таким образом, можно сказать, что крыса сможет «прочесть» надписи, сделанные на человеческом языке. Примерно как люди ездят по навигатору», – объяснил Лебедев.

В скором времени ученые из МГУ начнут такой же, как с Пифией, эксперимент на других животных – собаках.

«Они также получат возможность читать надписи на человеческом языке. В любом случае, прежде чем перейти на человека, нам нужно будет опробовать все наши задумки на животных. Мы хотим сделать даже не одну такую собаку, а нескольких. И чтобы они могли обмениваться информацией друг с другом телепатическим способом. Одна собака сидит на диване, а другая побежала, прочитала надписи с помощью камеры, и сообщила той, которая осталась на диване, куда бежать. Это можно по-разному делать. Либо искусственный интеллект может сообщать, куда бежать, либо та собака, которая сбегала, прочитала, принимает какое-то решение, и на основе активности мозга формируется сообщение для других», – рассказал ученый.

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